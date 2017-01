Bara Selänne har gjort samma trick som Laine – "Han har förtjänat det"

Ifall Patrik Laine får grönt ljus av läkarna kommer han att bli den andra finländaren som spelar i NHL All Star-matchen som rookie.

Teemu Selänne var länge den enda finländaren som valts till NHL:s All Star-match som nykomling. Det skedde säsongen 1992-1993 då Selänne pangade otroliga siffror som anses vara omöjliga att slå.

Även om Laine inte kommer att uppnå en likadan poängskörd som Selänne under sin rookie-säsong så har han i alla fall lyckats tangera Selännes All Star-nominering.

Congrats to @PatrikLaine29 on being named an #NHLAllStar ! pic.twitter.com/ICLZm6VmAq

Det finns ändå en risk att Laine inte kommer att kunna delta. För några dagar sen tog den unga finländaren emot en hård smäll i matchen mot Buffalo Sabres, resultatet var en hjärnskakning. All Star-evenemanget är den sista helgen i januari.

I NHL måste spelare som fått hjärnskakning gå igenom ett sexstegs rehabiliteringsprogram. Spelaren kan avancera högst ett steg per dag, det vill säga det handlar om en minst sex dagar lång process.

Med andra ord kan Laine återvända tidigast på lördagen.

Man måste ändå ta i beaktande att det handlar om en supertalang och en ytterst värdefull spelare för Winnipeg. Laget kommer knappast att ta några risker med Laine, utan man kommer att vänta tills han är hundraprocentigt symptomfri före han får lov att hoppa tillbaka in i rinken.

Winnipegs chefstränare Paul Maurice har sagt att han inte tänker ge uppdateringar om Laines läge varje dag. Efter All Star-nomineringen menade Maurice ändå att han hoppas att den unga guldklimpen tillfrisknar och kan delta.

– Det är en enorm ära för en så ung spelare. Han har förtjänat det, kommenterade Maurice enligt Winnipegs twitter-konto.

