Brådskande utredning om renovering av Winellska skolan

Marja Hintikka Liven kiusaamiskyselyyn vastanneiden vanhempien enemmistö hyväksyy takaisinmottaamisen, kun mikään muu ei auta. Ääripäissä ovat he, joiden mielestä väkivallalla ei koskaan lopeteta väkivaltaa ja he, joiden mielestä joskus väkivalta on ainoa ja paras keino katkaista kiusaaminen.

Would you rather -tyyppiset kysymykset reaktioineen ovat suosittua Youtube-sisältöä. Joskus tekee todella hyvää kohdata hankala valintakysymys, johon on pakko vastata. Tarjoilimme tällaisia kiusaamiskyselyssämme, jonka ehkä kiperin kysymys kuului: Saako lasta opettaa lyömään takaisin?