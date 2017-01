Diskreta svärsonen landade toppost i Trumps kabinett

Donald Trumps svärson och rådgivare Jared Kushner i New York den 18 november 2016.

Donald Trumps inflytelserika svärson blir topprådgivare. Protesterande demokrater hänvisar till både nepotismlag och intressekonflikter. Och Donald Trumps dotter Ivanka Trump blir hemmafru. Det var måndagens saldo från Trumplägret.

Det blev till slut så som många tippat: Donald Trumps svärson Jared Kushner landar toppjobbet som högsta rådgivare åt den blivande presidenten. Kushner är i likhet med sin svärfar en välbärgad fastighetsmagnat. Han äger dessutom tidningen The New York Observer. Kushner var en inflytelserik rådgivare under Trumps valkampanj.

Protester mot nepotism

Kushners utnämning fick omedelbart kritik i USA. Demokraterna krävde att beslutet skulle omprövas, eftersom USA har en lag som ska förhindra nepotism i statliga jobb just för att släktingar inte ska favoriseras. Dessutom anses Kushners investeringar och egendom leda till intressekonflikter.

Men från Trumps läger hävdas det att nepotismlagen inte gäller för positioner i Vita huset. Kritiken mot intressekonflikter försöker Kushner tysta med en lång rad åtgärder:

Kushner ska inte lyfta någon lön på sin nya post, han har redan avstått från vd-posten på sitt företag och kommer att sälja en del av sina fastigheter. Han ska också avstå från sina investeringar utomlands och från utgivarskapet på tidningen.

Påverkat varje utnämning

Jared Kushner, som fyller 36 år i dag, uppfattas av sin omgivning som tystlåten och diskret. Men han har stor makt. Enligt New York Times har han haft sitt finger med i spelet gällande varje utnämning som Donald Trump gjort i sitt kabinett. Kushner är obrottsligt lojal mot Trump, en egenskap som Trump värderar högt.

Kushner är uppvuxen i ett privilegierat hem i New Jersey och har gått på Harvard. Enligt Washington Post blev han antagen till det prestigefyllda universitetet efter en donation på 2,5 miljoner dollar från Kushners pappa.

Ivanka Trump satsar på familjen

Ivanka Trump och Jared Kushner. Jared Kushner tillsammans med sin fru Ivanka Trump. Bild: EPA/JUSTIN LANE

Kushner har varit gift med Trumps dotter Ivanka Trump i åtta år. Ivanka Trump har också fungerat som rådgivare åt sin pappa och haft en synlig roll under övergångsperioden. Det har spekulerats i om också Ivanka Trump kommer att få en synlig roll i Vita huset och ta över en del uppgifter som traditionellt sköts av landets första dam.

Men så är inte fallet, framgick under måndagen. Ivanka Trump ska i stället åtminstone nu i starten satsa på att vara hemmafru, och hjälpa parets barn att anpassa sig i den nya hemstaden Washington DC.