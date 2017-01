Dopningsstraffet snart avtjänat – Sjarapova planerar comeback

Efter att ha varit borta från tennisarenorna i ett år börjar Maria Sjarapova snart vara klar för comeback. Den ryska stjärnan har beviljats wild card till Stuttgart.

I fjol åkte Sjarapova fast för användning av meldonium. Först dömdes hon till en två år lång avstängning som senare förkortades till 15 månader.

Sin senaste tävlingsmatch spelade hon i Australian Open i januari 2016. Nu har hon meddelat att comebacken äger rum i WTA-turneringen i Stuttgart i slutet av april, bara en vekca efter att den före detta världsettan fyllt 30 år.

Sjarapova har vunnit turneringen tre gånger.

– Jag skulle inte kunna vara gladare över att få spela min första match i en av mina favoritturneringar, säger Sjarapova enligt WTA:s webbplats.

.@MariaSharapova will return to #WTA tennis at @PorscheTennis on April 26--> https://t.co/jLag60JmoN pic.twitter.com/DKFCpcP4FQ