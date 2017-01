Fler kvinnor är otrygga i Sverige – många rädda för sexualbrott

Hells Angels oli alkujaan moottoripyöräkerho, joka perustettiin toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa. Kerho on sittemmin laajentunut kansainväliseksi järjestöksi. Se myös tunnustautuu niin sanotuksi prosenttijengiksi, joka on asettunut laillisen yhteiskuntajärjestyksen ulkopuolella. Poliisin mielestä kyse on rikollisjärjestöstä.

