Fotbolls-VM med 48 lag allt närmare – Afrika och Asien gynnas, Fifa får 605 miljoner

Om nio år kommer fotbolls-VM med stor sannolikhet att spelas med 48 lag.

Allting tyder i dagsläget på att herrarnas fotbolls-VM 2026 avgörs med 16 fler lag än turneringen i Qatar fyra år tidigare.

Det internationella fotbollsförbundet Fifas ordförande Gianni Infantino har slagit fast att han stöder en utvidgning som kommer att bidra med ökade intäkter.

Enligt nyhetsbyrån AFP räknar Fifa med att ett VM med 48 lag för med sig 605 miljoner euro mer än turneringen i Ryssland 2018. Därtill kommer 474 miljoner mer i tv-intäkter och 350 miljoner i reklamintäkter.

Infantino har förnekat att pengar är den största orsaken till utvidgningsplanerna, utan man vill i första hand ge fler länder chansen att ta del av VM-festen.

Fifas styrelse möts som bäst i Zürich och ett beslut i frågan väntas under dagens lopp. På bordet finns fem alternativ – ett är att fortsätta som förut, två innehåller 48 lag och två 40 lag.

Ett förslag som diskuterats mycket är ett system med 48 lag där 16 kvalar in direkt till gruppspelet medan övriga 32 gör upp om de resterande 16 platserna i en första omgång.

Det skulle innebära att turneringen för 16 nationer endast skulle bli en match lång, vilket kritiserats hårt. Infantinos färskaste förslag är 16 grupper med tre lag där de två främsta avancerar till playoffskedet.

I fördelningen av de utökade VM-platserna skulle Afrika och Asien gynnas mest. Enligt The Times-journalisten Martyn Ziegler väntas ett slutligt beslut i allokeringen i maj.

Fifa members close to consensus on distribution of new World Cup places - final decision on that likely in May pic.twitter.com/h4MhRpIpQZ