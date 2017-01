Fotbolls-VM med 48 lag verklighet – Afrika och Asien gynnas, Fifa får 605 miljoner

Om nio år kommer fotbolls-VM att spelas med 48 lag.

Herrarnas fotbolls-VM 2026 avgörs med 16 fler lag än turneringen i Qatar fyra år tidigare. Det beslöt det internationella fotbollsförbundet Fifa under ett möte i Zürich i dag.

På bordet fanns fem alternativ – ett är att fortsätta som förut, två innehåller 48 lag och två 40 lag.

Förslaget som vann var signerat Fifas ordförande Gianni Infantino och bygger på ett system med 16 grupper med tre lag var där de två främsta avancerar till playoffskedet.

