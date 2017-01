Global uppvärmning = nordisk nedkylning

Nukkuvatko he yönsä hyvin? Heräävätkö he koskaan miettimään, surmaavatko he välillisesti omia lapsiaan ja lapsenlapsiaan? kysyy Kalle Kinnunen. Merchants of Doubt kertoo maailman kyynisimmistä ihmisistä.

Miltä tuntuu tehdä työtä, joka tappaa ihmisiä, ja ehkä rikastuakin sillä? Kykeneekö suuryrityksen palkkaama ammattivalehtelija sulkemaan mielestään ne tieteelliset tosiasiat, joita vastaan hän päivätyössään taistelee? Jos tiede haittaa hyvää bisnestä, sitä vastaan kannattaa hyökätä.