Pensionärer om Postens hemtjänst: Det är horribelt

Postin tulo on odotettu ja tärkeä tapahtuma, mutta millainen on se laitos, joka palvelee meitä ja tuo kauan kaivatun kirjeen vastaanottajalleen? Fennada-Filmi Juniorin valmistama lyhytelokuva vuodelta 1960 on katsaus tuon ajan monipuoliseen Postilaitoksen palvelutoimintaan.

