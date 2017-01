Sociologen Zygmunt Bauman är död

Enligt Iltalehti äger Sipiläs barn 5 procent av Chempolis.

Statsminister Juha Sipilä (C) ska under Team Finlands resa till Indien ifjol ha varit med om att lobba för ett företag som delvis ägs av hans barn, skriver tidningen Iltalehti. Företaget Chempolis, där Sipiläs barn via ett investeringsbolag är delägare, lyckades under resan kamma hem en miljonaffär i Indien.