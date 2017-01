Tennisstjärnan tog ställning med t-skjorta – ”F**k Donald Trump”

Australiensiska tennisbussungen Nick Kyrgios är ingen vän av Donald Trump. I alla fall inte på basis av hans t-skjorta där Trump framställs som djävulen.

Fuck Donald Trump.

Med den texten på sin t-skjorta svarade Nick Kyrgios på journalisternas frågor i Sydney. Huvudmotivet på skjortan var en bild på Trump med djävulshorn på huvudet.



Nick Kyrgios rocking the anti-Trump fashions after an exhibition in Sydney tonight. pic.twitter.com/7gytWZ8Oeu