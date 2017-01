Arcada bäst i klassen

UFF eli U-landshjälp från Folk till Folk tunnetaan ensisijaisesti keltaisista vaatekeräyslaatikoista ja kehitysyhteistyöstä. Yhdistys on ollut julkisuudessa myös vähemmän mairittelevissa yhteyksissä, kun sen on epäilty lähinnä tekevän tuottoisaa bisnestä, jonka tuotosta vain murto-osa menee avun tarvitsijoille. Epäilyksen varjon syy on korruptoitunut tanskalainen opettajaryhmä Tvind, joka on perustanut myös Suomen UFF:n.

