Efter kanadensiska JVM-besvikelsen – IIHF vill slopa straffläggningar i finaler

Junior-VM i ishockey anno 2017 avrundades med en straffläggningsthriller mellan USA och Kanada. Efter det amerikanska guldet avslöjar nu TSN att IIHF vill reformera systemet.

Enligt kanadensiska TSN:s hockeyinsider Darren Dreger håller nordamerikanska IIHF-höjdare som bäst på att utreda bättre system än det nuvarande.

För tillfället avgörs slutspelsmatcher med straffläggning efter en tio minuter lång förlängning med fyra mot fyra, medan finalen avgörs med straffläggning efter en 20 minuter lång förlängning med fem mot fem.

Enligt Dreger utreder IIHF potentiella scenarion med en förlängning där man periodvis minskar på mängden spelare – fram till ett avgörande mål.

...among the options, the idea of a split 20 min OT. 5 on 5 for 10 mins, followed by 3 on 3 for 10 mins.