”En kille som vill vara bra” – imponerad tränare trött på frågor om Patrik Laine

Risken finns att Patrik Laine missar sin första All Star-match i NHL. Den första av många, menar Winnipeg Jets-tränaren Paul Maurice som är trött på frågor om succérookiens skada.

– Jag orkar inte svara på det där nu igen. Jag vill inte ge uppdateringar varje dag.

Paul Maurice börjar tröttna på att alla frågor de senaste dagarna handlat om Patrik Laine och när tonåringen kan vara kvitt sin hjärnskakning och tillbaka i rinken.

När Winnipeg Jets-tränaren pratade med media inför nattens match mot Montreal Canadiens var han dock mer än villig att diskutera hur Laine förtjänat sin plats bland stjärnorna.

– Vilken fantastisk ära för en så ung man. Hans spel har utvecklats enormt under säsongens gång och han har förtjänat sin plats. Han har lärt sig vad spel i NHL innebär, säger Maurice.

Inte sista chansen

All Star-matchen spelas i Los Angeles den 29 januari. Det är fortfarande oklart ifall Laine kan delta efter hjärnskakningen han ådrog sig mot Buffalo Sabres på veckoslutet.

Laine har snittat ett mål varannan match under rookiesäsongen i NHL. Patrik Laine, Winnipeg-Tampa Bay, januari 2017. Bild: All Over Press

– Det är alltid spännande att följa med honom och i spel tre mot tre skulle det säkert vara extra roligt, säger Maurice och syftar på det annorlunda spelsystemet i All Star-kampen.

– Vi ska hoppas att han är tillbaka snart och kan delta. Men väldigt sannolikt kommer det här inte att bli hans sista All Star-match.

”Vill vara bra”

Laine ligger delad trea i skytteligan med 21 mål på 42 matcher under sin första säsong i NHL. Maurice tror inte 18-åringen skulle bländas av uppståndelsen under All Star-veckoslutet.

– Jag har en känsla att ”Patty” kommer att stå i strålkastarljuset hela sitt liv. Det kommer inte som en överraskning för honom att han valts med, menar coachen som fortsätter ösa beröm över sin juvel.

– Jag har aldrig sett ett sånt skott. Jag har inte sett att man gör såna mål varken på träning eller match. Han är en kille som vill vara bra och offrar mycket tid på det.