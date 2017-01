Hjärnskakningsexperten om Laine: Kunde ha gått riktigt illa

Vi måste sluta jubla åt hårda tacklingar, menar den kanadensiske läkaren Glen Bergeron. I en intervju med tidningen Winnipeg Sun säger Bergeron att tacklingen på Laine var vårdslös.

En farlig tackling eller en bra lärdom för en NHL-rookie? Åsikterna kring Jake McCabes tackling på Patrik Laine på lördagskvällen är många.

En av dem som ställer sig bland kritikerna är läkaren och hjärnskakningsexperten Glen Bergeron. Han säger till tidningen Winnipeg Sun att han alltid befarar det värsta då han ser en liknande tackling.

– Jag ser hjärnan inne i skallen och jag vet vad som pågår där inne. Det skrämmer mig, säger han.

Varit med då spelare kämpat om sina liv

Bergeron vet vad han talar om. Under sin långa karriär som idrottsläkare för både University of Winnipeg och University of Manitoba har han varit med då allt går fel.

– Jag har sprungit ut på isen allt för många gånger. Idrottarna har varit helt livlösa. Två gånger har jag varit med om att spelaren fått hjärnblödningar och varit i livsfara, berättar Bergeron.

Om Laines tackling säger Bergeron att det är omöjligt att veta hur allvarlig skadan var bara på basis av att se tacklingen. En ren tackling var det enligt regelboken, men då huvuden kolliderar är det alltid farligt.

– Jag har sett tacklingen säkert tio gånger. Han verkar komma lätt undan. Det skulle hur bra som helst ha kunnat sluta i en ryggradsskada eller till och med hjärnblödning. Så allvarlig var kollisionen, säger Bergeron.

Påminner om tacklingarnas syfte

Bergeron menar också att McCabe bär ett stort ansvar i situationen – inte bara Laine.

– Om man skulle fråga honom strax innan tacklingen ifall han är redo att orsaka en allvarlig hjärnskada åt sin motståndare så skulle han antagligen svara nej. Han skulle lätt ha kunnat hitta ett annat sätt att ta pucken av Laine, menar Bergeron som ändå påpekar att tacklingar är en del av grenen.

– Men de har ett syfte. Syftet är att få bort pucken från motståndaren – inte motståndaren bort från pucken.

Patrik Laine kunde ändå redan efter matchen gå på egna ben och har vistats i ishallen – även om han inte tränat med laget. Enligt Bergeron tyder allt detta på att det inte handlar om en allt för svår skada.

– Om han kan stå ut med starkt ljus och högt ljud som i hallen så tyder det på att hjärnskakningen är mycket mildare än vad den kunnat vara, säger Bergeron.