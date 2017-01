Pappor renoverade hus för att tvätta knarkpengar

Kim Kannussaari on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kannabisasiantuntija. Koulutukseltaan Kannussaari on sosionomi (amk) ja hän on työskennellyt koko uransa nuorten ja päihteiden parissa. Kannussaari peräänkuuluttaa järkevää, faktoihin perustuvaa keskustelua suomalaisessa päihdepolitiikassa.

Kim Kannussaari on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kannabisasiantuntija. Koulutukseltaan Kannussaari on sosionomi (amk) ja hän on työskennellyt koko uransa nuorten ja päihteiden parissa. Kannussaari on tehnyt töitä koko päihteiden käytön kirjon kanssa, huumeriippuvaisista nykyiseen tehtäväänsä ehkäisevässä päihdetyössä.