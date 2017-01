Superlöftet Benjamin Helander lämnar alla dörrar öppna – endast ett är säkert

Jag tycker det är roligt att stå och småfrysa i skidspåret för att heja fram de som tävlar, att köpa en korv på ett friidrottsevenemang och att heja på kompisens handbollslag i en idrottshall med hängivna fans som kan och vill vara där, skriver FSI:s enhetschef Stina Heikkilä i Förbundspennan.

För 16 år sedan hoppade min pappa och jag i bilen i Kristinestad och körde av och an över dagen till Lahtis för att uppleva idrott på plats. Det blev 650 kilometer på en dag. Det är en annan femma att just skid-VM i Lahtis år 2001 inte går till historien just för skidresultatens skull, men det var ett fantastiskt evenemang.