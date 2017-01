Upprörd Trump försvarar sig på Twitter - "Lever vi i Nazityskland?"

USA:s blivande president Donald Trump har i skarpa ordalag försvarat sig mot de anklagelser som framförs i den obekräftade rapporten som nyhetssajten Buzzfeed har publicerat, och som FBI undersöker.

I rapporten, som är obekräftad och innehåller felaktigheter, påstås Trump ha tvivelaktiga kopplingar till Ryssland. Ryssland ska också ha komprometterande uppgifter om Trump.

Trump har sin vana trogen tagit till microbloggen Twitter där han bestämt förnekar att det skulle finnas någon sanning i rapporten.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

- Underrättelsetjänster borde aldrig ha låtit denna falska nyhet ”läcka”. Ett sista skott mot mig. Lever vi i Nazityskland? skriver Trump.

Trump anklagar meningsmotståndare för att försöka förminska hans seger i presidentvalet genom att sprida falska nyheter. Han betonar också att Ryssland inte har något som skulle kunna användas som utpressning mot honom.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

- Jag har ingenting att göra med Ryssland. Inga överenskommelser, inga lån, ingenting!

Enligt Trump har Ryssland meddelat att rapporten är totalt fabricerad och finansierad av politiska motståndare.