Våra politiker kan lära sig av Obamas tal

Barack Obama har hållit sitt sista tal som USA:s president. Han kommer att kommas ihåg som en talare av rang, kanske en egenskap som finländska politiker kan lära sig av.

Att jämföra politiska tal i USA och Finland är som att jämföra natt och dag. Det beror, inte så överraskande, på kulturella skillnader. Men jämförelsen kan också verka till vår fördel, säger professor i kommunikation Pekka Isotalus.

- Finländare uppskattar inte show lika mycket som amerikanerna, därför är det inte så värst vanligt med sånt i våra tal heller. Däremot värderar vi trovärdighet högt i våra politiska tal. Där kunde kanske USA lära sig något.

Vi har alltid varit ett sakligt folk, men visst kan finländska politiker bättra sig retoriskt på flera sätt.

Jag har en sista önskan som president. Jag ber er att tro. Inte på min förmåga att förändra, utan på er egen. Yes we can! Yes we did!

― Barack Obama, avslutningen på hans sista tal som USA:s president (fritt översatt)