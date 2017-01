100 finlandssvenska idrottsprofiler har sagt sitt – Leo-Pekka Tähti överlägset bäst i Finland

Paraidrottaren Leo-Pekka Tähti åtnjuter en enorm uppskattning bland sina idrottarkolleger. I Yle Sportens enkät där hundra finlandssvenska sportprofiler deltog utkristalliserades en tydlig toppkvintett – och överlägsen vinnare.

Yle Sporten bad 120 idrottare, tränare och andra idrottsprofiler från 34 olika grenar att utse Finlands tre bästa idrottare 2016.

Hundra svarade – även om flera beklagade sig över hur svårt det var på grund av det ”fattiga och slätstrukna” idrottsåret Finland haft, för att citera två av dem som svarade.

– Det här året har ju varit erbarmligt svagt på absolut alla sätt, så konkurrensen är inte mördande precis, skrev en friidrottsprofil i enkäten som genomfördes anonymt.

En idrottare stack dock ut ur mängden. Leo-Pekka Tähtis namn fanns på 56 av de inlämnade 100 kupongerna och låg etta på hela 43 av dem.

Förstavalet på respektive lista tilldelades tre poäng, tvåan två och trean en – och Tähti samlade nästan dubbelt så många poäng som tvåan Mira Potkonen (153 mot 80).

”Leo-Pekka har överlägsna meriter”, ”outstanding redan länge”, ”håller måttet i ur och skur” och ”nu är det verkligen hans tur att bli uppmärksammad”, lät några av motiveringarna.

Bild: All Over Press

Tähti är Finlands genom tiderna främsta paralympiska idrottare. Leo-Pekka Tähti tävlar i Paralympics 2008. Bild: All Over Press

Tähti tog i Rio de Janeiro sitt sammanlagt femte paralympiska guld och det fjärde raka på 100 meter i T54-klassen i rullstol. Många betonade att han nu äntligen förtjänar att få titeln.

– Inte helt lätt att ta fram en topp-3 i år, men denna var lätt. Tähti borde ha fått den för länge sen, nu är det hans tur, tyckte en fotbollsspelare.

– Bombsäker år efter år. Tog fjärde raka guldet i Rio, kan man be om mer? En liten besvikelse om han inte blir vald. Dessutom stormskön människa, ansåg en idrottare i en individuell OS-gren.

– Det är dags att lyfta upp honom bland våra främsta idrottare, vilket han redan varit i flera år oavsett handikapp, konstaterade en lagsportstränare.

Tvåa i omröstningen kom Mira Potkonen, som med sitt brons var Finlands enda medaljör i sommarens OS. Hon tog dessutom EM-silver och VM-brons, men det är OS-framgången som betonas framom allt annat.

– För idrottare väger OS/Paralympics tyngre än allt annat, skriver en individuell OS-deltagare.