Laine inte med på bortaturnén: ”Inte där ännu”

Patrik Laine fortsätter att vila efter den tuffa smällen. När hans Winnipeg Jets åker iväg på följande bortaresa stannar målsprutan hemma.

Winnipeg Jets har tre bortamatcher i följd som väntar. I tur och ordning är det Arizona Coyotes, Los Angeles Kings och San Jose Sharks som står för motståndet.

Laget kommer att sakna sin främsta målskytt Patrik Laine på den resan. Tränaren Paul Maurice bekräftade när han mötte journalisterna efter torsdagens träning att Laine stannar hemma.

– Ni kommer att se när han är tillbaka på isen. Han är inte där ännu, säger han.

"You can't fix last night.. We have an opportunity to play a lot harder tomorrow night."



