Nätbluffare utnyttjar kärlekskranka människor

Osa 2 Mitä tapahtuu, kun ystävyys siirtyy lakanoiden väliin? Miksi jonkun ystävän kanssa voi mennä sänkyyn, ja toista taas on niin vaikea koskettaa? Emma törmää friends with benefits -tutkijaan ja saa elämänohjeita polyamoriselta seksibloggarilta. Ystäväkirjeessä kirjailija Katja Ketun kirje ystävälle, jota on vaikea koskettaa.

