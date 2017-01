Ödmjuk Puljujärvi: Jag kommer att göra allt för att återvända till NHL

Jesse Puljujärvis debutsäsong i Nordamerika har inte varit någon dans på rosor. Nu vill finländaren hitta den rätta känslan i AHL-laget Bakersfield Condors.

Efter 28 matcher som resulterade i saldot 1+7 fick Jesse Puljujärvi packa sina väskor och flytta från NHL-laget Edmonton till Bakersfield och farmligan AHL.

I en intervju med Yle Urheilu medger den 18-åriga finländaren att självförtroendet inte har varit på topp då han fått sparsamt med speltid.

– Jag har inte klarat av att prestera på den nivån som krävs. Jag har inte ännu riktigt hittat den rätta känslan vilket försvårat mitt genombrott i NHL, säger Puljärvi efter den första matchen för Bakersfield.

– Jag reagerade positivt på nyheten att jag flyttar till AHL. Nu får jag spela och får mer ansvar vilket är det viktigaste, fortsätter Puljujärvi som stod för en assist då hans Bakersfield Condors slog San Antonio Rampage med 5–2.

The @DRodriguezLaw moment of the week: @Jpuljujarvi sets up his first in #Condorstown. pic.twitter.com/GhepSA8JS4