Peter Sjöblom och Annika Strömberg utmanar Vegatoppen - rösta här!

Vegatoppens bägge utmanare kommer den här veckan från Österbotten och visar att låtskrivandet mår väldigt bra i regionen just nu. Peter Sjöblom och Annika Strömberg har bägge gjort musik så gott som hela sina liv.

Peter Sjöblom viskar i vinden

- Jag är mycket nöjd med den nya skivan Viskar i vinden. Det har varit ett ganska långsamt projekt men nu då allt är färdigt så känns det riktigt bra berättar Sjöholm

Peter Sjöholm är född i Jakobstad men bosatt i Vörå. Musiken har alltid funnits i Peters liv.

- Som tonåring hade vi ett rockband som tyvärr aldrig släppte någon skiva. Det var först till 1996 som jag kom ut med min första skiva som hette Hoppets färg.

Skyddsängel

Låten som är utmanare denna vecka på Vegatoppen heter Skyddsängel och är ett sammarbete med Johanna Grüssner.

- Det var väldigt trevligt att få jobba med en så duktig artist som Johanna. Slutresultatet blev riktigt bra och jag hoppas att vi kanske kan sammarbeta igen i framtiden konstaterar Sjöblom.

Annika Strömberg är utmanare på Vegatoppen. Annika Strömberg Bild: Annika Strömberg

Annika Strömberg visar vägen

Annika är en riktig mångsysslare då det gäller musik.

- Jag tonsatte min systers texter redan som 12 åring. Det har blivit en hel del olika projekt under årens lopp. Teater, musikaler, revyer är det som jag jobbat med berättar Strömberg.

- Mitt intresse för musik har alltid varit stort och kommer att vara en stor del av mitt liv. Jag vill gärna fortsätta göra musik i framtiden och hoppas att lyssnarna gillar den nya låten Visa mig vägen.

Veckans båda utmanare är alltså österbottningar som visar att låtskrivartraditionen är mycket stark just nu i regionen. Gillar du någon av utmanarna så rösta på Peter eller Annika.

Thomas Lundin ny etta på Vegatoppen

Thomas Lundin erövrade direkt Vegatoppens första plats med sin nya singel Tänk om allt är som det ska. Däremot räckte inte rösterna till för Lee Angel och Sven, vilket betyder att de inte längre finns med på listan.

Så här fördelade sig rösterna i Vegatoppen nr 50:

1. Thomas Lundin / Tänk om allt är som det ska: 21.2 %

2. Guns Rosor / Ein flickå från lande: 13.29 %

3. Sam Zimon / Never: 12.34 %

4. Fredrik Furu / För alla änglar: 9.18 %

5. Carolina Wendelin / George : 8.86 %

6. Susann Sonntag / Änglar som ser: 8.86 %

7. Mikaela Finne / Home Sweet Home: 8.86 %

8. The Rime / Pictures : 7.28 %

-------------------------------------

9. Lee Angel / Open Road: 5.7 %

10. Sven / Where Will I Go: 4.43 %

Resultaten från Vegatoppen nummer 2 presenteras, torsdagen den 19.1.2017 kl. 20.03 med repis lördagen den 21.1.2017 kl. 21.03. Då får du veta om utmanarna Peter Sjöblom och Annika Strömberg tar sin upp på Vegatoppen och hur det går för listans övriga låtar och artister.

