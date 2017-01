Rockpoliserna: Saara Aalto vann äntligen!

Saara Aalto under finalen av The X Factor 2016

Saara Aalto vann rockpolisernas omröstning Saara Aalto under finalen av The X Factor 2016

I december publicerade vi en omröstning där ni fick rösta fram den största och intressantaste rock- och pop-nyheten 2016.

Resultaten är nu klara och vi får gratulera Saara Aalto för att hon för en gångs skull inte kom tvåa! Vi lät också Aalto själv rösta strax före jul och hon konstaterade att hon väl täcks rösta på sig själv med hopp om att någon gång vinna någonting.

Yle Vega bjöd in Maria “Biffen” Ahonen och Stefan Nordgren för att gå igenom listan med femton större och mindre händelser.

Rockpoliserna Maria Ahonen och Stefan Nordgren Maria Ahonen och Stefan Nordgren Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Maria Ahonen är en av Finlands främsta skivomslagskonstnärer. Det är hon som gjort skivomslagen för bland annat PMMP, JennI Vartiainen, Stig och inte att förglömma Jari Sillanpääs kaffepaket samt skumvinsflaska.

Stefan Nordgren älskar Guns n’ Roses och vet allt om hard rock. Han är också en av de aktivaste debattörerna på vårt facebook-forum “Rockpoliserna”. Om du inte redan gått med i gruppen så skall du göra det nu. Rockpoliserna diskuterar allt mellan himmel och jord som tangerar rock och pop och det är välkommet att tipsa om konserter och bra musik.

Vi började med att gå igenom de händelserna på listan som ni tyckte var minst intressanta. Sångerskan Sannis musikvideo för låten “Vahinko” var litet kontroversiell när en massa barn mimade låttexten där det bl.a. sjöngs om sex och öl och bl.a. att “du får testa mig en gång om du vill”.

Stefan Nordgren funderar kring Sannis video Stefan Nordgren funderar på artisten Sanni Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Under låtens gång förivrar sig Biffen och Stefan att diskutera vilken artist som är deras favoritsmygpervo. Biffen föreslår Per Gessle och Stefan Whitesnakes David Coverdale. Men de är av litet olika åsikt om Sannis låt.

- Jag tycker det är helt löjligt att folk har blivit sura över det här. När jag var liten älskade jag Roxette och man fattade inte vad lyriken betydde. Man trodde det handlade om My little ponies och bulla och sånt, säger Biffen.

- Nog kan man ju fråga sig om det är bra smak eller inte, tycker Stefan.

En större och en mindre reunion

2016 var inte bara året när artister gick bort eller lade lapp för luckan. Både Guns n’ Roses och Spice Girls återförenades. Båda banden med tre originalmedlemmar, men till skillnad från Gn’R:s stort uppslagna och omskrivna reunion gick Spice Girls comeback under namnet “GEM” förbi både Biffen och Stefan. Och ganska många fans.

- Det verkar bara så desperat på något sätt. Det känns inte helt rätt, tycker Biffen.

Punk-rocken firade 40-årsjubileum och det legendariska finska skivbolaget LOVE-records firade 50-årsjubileum, trots att de lade av redan 1979. Det är i och för sig tvättäkta “icke-nyheter” för trots att olika slags jubileum lyfts upp stort i rockpressen så är det ju inget mer än en siffra. Att åldersstigna artister dör är ju inte heller en så stor överraskning.

Leonard Cohens död fick fem procent av rösterna.

- För mig var det en artist som vi hade hemma när jag var liten på 80-talet, men jag följde honom aldrig. Men nu när man hör låtar av honom är det ju jättebra, konstaterar Stefan.

Ett modigt drag av en i övrigt otrevlig Beyoncé

Beyoncé bjöd däremot på en klassisk “skandal” när hon under Super Bowl-showen passade på att införa alla tänkbara militanta hänvisningar till Malcolm X och Black panther-rörelsen, vilket ju väckte stor diskussion i USA. Både för och emot. I studion var vi rörande överens om att Beyoncé är en tämligen motbjudande figur. Varken musiken eller imagen får höga poäng av Biffen och Stefan. Men själva tilltaget och ställningstagandet uppskattar båda.

Malcolm X Bild: USCBSN /GBAPTN /GBRTV

- Jag måste säga att jag har litet problem med hennes skiva. Hon sade att “min man var otrogen och nu gör jag en skiva men vi är nog ändå ihop...”. Det är inte så smart, menar Biffen.

- Jag tror inte du hittar en större publik i USA än Super Bowl. Om du står för nånting så där kan du säga vad du tycker, säger Stefan.

Vi närmar oss de stora samtalsämnena 2016. Guns n’ Roses reunion och Axl Rose inhopp som vokalist i AC/DC går litet hand i hand. Båda gästerna blir fullständigt lyriska när vi talar om Guns n’ Roses förträfflighet. Stefan röstade själv för Guns n' Roses reunion som årets musikhändelse.

Men AC/DC:s chanser att brejka i dagens utseendefixerade värld är en annan femma, menar Biffen.

- Om de nu sku komma och marscha in på skivbolaget så skulle de antagligen bli utskrattade, konstaterar Biffen om AC/DC vars album Back in black från 1980 de fakto är världens mest sålda bandalbum genom tiderna. Stefan å sin sida önskar att AC/DC inte gör en ny skiva med Axl, åtminstone inte under namnet “AC/DC” utan i så fall kallar det nånting annat.

- Kalla det nånting där du kombinerar Axls namn med AC/DC. Eller “Axl loves Angus”, skrattar Stefan.

Prince bortgång väckte tankar hos båda.

- Purple Rain är min favoritfilm, jag älskar den. Jag tycker han är helt härlig, säger Biffen.

- När jag var yngre gillade jag inte honom. Jag lärde mig att älska honom här på senare år. Och sen gick han och dog, konstaterar Stefan.

Lemmy Kilmister Lemmy Bild: EPA / PETER KLAUNZER

Nej tack till osmakliga YouTube-begravningar

Vi snackar Lemmy Kilmisters begravning eller minnesstund som sändes live på YouTube inför 280 000 fans. Inklusive undertecknad.

Biffen och Stefan tycker det är ok med en minnesstund där fansen skålar i Lemmys favoritdrink och hyllar sin idol, bara det inte går för långt eller blir en trend.

- Om det faktiskt sku vara begravning med präst och allt så nej tack. Det är för personligt. Men om det är en hyllning så tycker Stefan det är okej.

- Det är en litet morbid tanke nog, säger Biffen.

Bob Dylans Nobelpris och David Bowies död har dryftats så mycket så vi går till Biffens val av största musiknyhet, som fick näst mest röster.

Maria Ahonen saknar Kent Maria Ahonen gillar Kent Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Det var en stor personlig tragedi för mig. Jag medger det helt öppet, beklagar sig Biffen att svenska bandet Kent lade av 2016. Kent spelade sitt sista gig i Stockholm den 17 december.

"Vi ses på torget", Saara Aalto

Och så är vi framme vid vinnaren i vår omröstning. Med 27% av rösterna är Saara Aalto överlägsen etta. Orsaken är förstås hennes medverkan i brittiska X-Factor och att hon lyckades ta sig till finalen där, även om hon än en gång fick nöja sig med andra plats. Vi har ifjol sett hennes vinnarleende nästan lika många gånger som statsministerns fåraktiga leende på löpsedlarna.

- Jag gjorde faktiskt grafiken till hennes konsert på Arenan senare i år. Kanske jag gör hennes nya skiva, man vet aldrig, berättar Biffen.

Folket har talat. Även om George Michael hann dö efter att omröstningen lades ut. Hoppeligen minns vi inte musikåret 2017 i lika dystra tecken. Gott nytt år.