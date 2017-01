Social-och hälsovården testar samarbetet i Jakobstadsregionen

Pieni kaupunki Pohjanmaalla on intohimoisen jalkapalloyleisön koti. Pietarsaaren jalkapallon lippulaiva FF Jaro on tuttu näky Suomen korkeimmalla sarjatasolla, vaikka välillä vauhtia on haettu alempaa.

