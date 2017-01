Trumprapportör beskrivs som tidigare underrättelseofficer

Den omtalade rapporten enligt vilken Ryssland har komprometterande material om USA:s tillträdande president Donald Trump har enligt medieuppgifter skrivits av en tidigare brittisk underrättelseofficer.

Mannen som heter Christopher Steele har enligt underrättelsekällor arbetat under diplomatisk täckmantel för underrättelsetjänsten MI6 och har varit stationerad i Ryssland, Paris och London.

Efter att ha lämnat underrättelsetjänsten har Steele bland annat försett USA federala polis FBI med information om korruption vid det internationella fotbollsförbundet Fifa.

Hans avslöjanden om korruptionen inom fotbollen har enligt nyhetsbyrån Reuters amerikanska källor gett trovärdighet åt hans rapport om Trump.

Steele som numera arbetar som direktör vid ett privat underrättelsebolag i London tros enligt BBC ha fått uppdraget att utreda Trump av republikaner som ville hindra att han skulle bli partiets presidentkandidat.

Hans kontakter till FBI angående Trumprapporten inleddes enligt Reuters i juli 2016. FBI inledde preliminära utredningar av Trumps och hans representanters kontakter till Ryssland, enligt källor med insyn i ärendet.

Reuters källor säger att FBI trappade ner utredningen inför presidentvalet för att inte blanda sig i valet. De säger också att Steele bröt kontakten till FBI cirka en månad före valet eftersom han var frustrerad och ansåg att organisationen inte på allvar utredde ärendet.

Stora medieorganisationer som Reuters har haft tillgång till uppgifterna i Steels rapport i en månads tid, men varken medieorganisationerna eller amerikanska polis- och underrättelsemyndigheter har enligt Reuters kunna bekräfta dem.

Webbplatsen Buzzfeed har publicerat åtminstone en del av Steeles rapporter om Trump. Både den blivande presidenten och hans medarbetare har betecknat uppgifterna som falska.

Enligt Steeles rapport påstås Ryssland ha både en video med Trump i sällskap med prostituerade och komprometterande information om hans affärer.

Trump har meddelat på Twitter att den amerikanska spionchefen James Clapper i ett samtal med honom fördömt underrättelserapporten. Trump säger i tweeten att uppgifterna i rapporten är falska och uppdiktade.



James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad!