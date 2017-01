Vandapolisen löste 10 000 färre brott i fjol än några år tidigare – nio av tio stölder olösta

Polisen i Vanda löser allt färre brott och andelen är mindre än i Esbo och Helsingfors. Det här visar statistik från Polisyrkeshögskolan som Yle Huvudstadsregionen har tagit del av. Stölder och skadegörelse har polisen i huvudstadsregionen svårast att lösa, vilket posten nu har fått erfara.

En fredag i oktober i fjol reagerade Pirkko Hiort af Ornäs på flera högar med post som låg på gatan på Drumsö i Helsingfors.

- Jag gick ut för att föra skräp och såg att det låg 6-7 högar med post i korsningen mellan Båtbyggarvägen och Segelmakargränden, berättade Hiort af Ornäs då för Yle Huvudstadsregionen.

Posten gjorde en brottsanmälan och misstänkte skadegörelse, det vill säga att någon hade söndrat en låst postutdelningslåda.

I december råkade posten igen ut för ett misstänkt brott. Då hittades post som borde ha delats ut på ett tåg och posten gjorde en brottsanmälan om misstänkt stöld.

Nu uppger Helsingforspolisen att förundersökningen i båda fallen har lagts ner eftersom det inte finns någon misstänkt.

Bara var tionde stöld blir löst

Skadegörelse är enligt statistiken ett av de brott som oftast blir olöst. I fjol löstes omkring 15 procent av fallen i Helsingfors och i Vanda, medan andelen i Esbo var omkring 25 procent.

Stölder är enligt statistiken ännu mer svårlösta. I Vanda löstes bara 11 procent i fjol medan andelen i Helsingfors var 12 procent och i Esbo 15.

För att ett brott statistiskt sett ska räknas som löst ska det gå till åklagare för åtalsprövning eller lösas på något annat sätt. Till exempel kan polisen bötfälla på platsen eller så kan den misstänkta vara under 15 år och då går brottet inte till åtalsprövning men räknas ändå som löst.

Andelen lösta brott under ett år fås fram genom att antalet lösta brott under året divideras med antalet som kommit till polisens kännedom under samma år. Därmed kan det bland de lösta brotten under ett år finnas brott som har kommit till polisens kännedom under tidigare år och procenten lösta brott kan därmed i princip bli över 100 procent under ett år.

Andelen lösta brott per år (Källa: Polisyrkeshögskolan) Kommun 2012 2013 2014 2015 2016 Esbo 78 % 77 % 78 % 73 % 78 % Grankulla 73 % 52 % 66 % 54 % 54 % Helsingfors 62 % 60 % 64 % 64 % 64 % Kyrkslätt 75 % 77 % 79 % 72 % 72 % Vanda 74 % 73 % 69 % 63 % 57 % Hela landet 78 % 78 % 76 % 77 % 77 %

Antalet lösta brott i Vanda har minskat med 10 000

För kriminalöverkommissarie Petri Eronen i Vanda kommer Vandapolisens nedåtgående trend när det gäller lösta brott inte som en överraskning.

- Det finns flera olika orsaker till det här. Polisen ska inte gömma sig bakom resursbrist, men den har inverkat. Möjligheten att göra brottsanmälan på nätet har ökat anmälningarna och det kan också avspeglas i statistiken. Det finns flera olika aspekter. Polisen vidtar ändå hela tiden åtgärder för att underlätta utredningen av de vanligaste brotten och jag tror att allt fler brott löses i framtiden, säger Eronen som är sektorchef för brottsutredningen vid Östra Nylands polisinrättning.

Antalet brott som har anmälts till polisen i Vanda har inte ökat mellan 2012 och 2016 utan har tvärtom minskat.

2013 tog Vandapolisen emot över 35 000 brottsanmälningar och samma år räknades 26 000 brott som lösta. I fjol mottog Vandapolisen 28 000 anmälningar men löste bara 16 000. Antalet lösta brott har alltså från 2013 till 2016 minskat med 10 000.

Bedrägerier som sker på nätet är resurskrävande och Petri Eronen säger att det inte är värt att reda ut dem om brottet skett utomlands. En person använder en dators tangentbord. Bild: Yle

"Inte vettigt att utreda nätbedrägerier utomlands"

I Esbo och i Helsingfors syns inte en liknande trend. Där har istället antalet lösta brott ökat under de senaste fem åren. Kriminalöverkommissarie Petri Eronen hittar ingen direkt förklaring till att det är så här och han kan inte säga om brottsligheten i Vanda på något sätt skiljer sig från den i Esbo eller i Helsingfors.

Det är inte vettigt att sätta tusentals euro på att utreda bedrägerier utomlands. Det kan jag säga rakt ut. ― Kriminalöverkommisaarie Petri Eronen

- I allmänhet kan man säga att små egendomsbrott eller andra småbrott ofta blir olösta. Sedan har också medlingen ökat och i flera fall begär vi av åklagaren att förundersökningen begränsas av resursskäl eller för att brottet är så lindrigt. Det här gäller för lindriga krockar eller kortbedrägerier som har skett utomlands, säger Eronen.

- Nätbedrägerierna har ökat explosionsartat men de är svåra att utreda. De är förstås viktiga för offret, som kan ha betalat hundra eller tusen euro men blivit utan produkt, men det är inte vettigt att sätta tusentals euro på att utreda bedrägerier utomlands. Det kan jag säga rakt ut.

Eronen uppmanar därför människor till försiktighet när det gäller att köpa saker via nätet.

"Utländska proffs kommer till landet för att begå inbrott"

Också när det gäller stölder uppmanar Eronen allmänheten att vara på sin vakt.

- Saker borde inte lämnas synliga utan låsas in, till exempel på en byggarbetsplats. Men det hjälper förstås inte alltid. Det är ofta fråga om utländska proffsligor som kommer till landet och begår stölder. Det här året och kommande år prioriterar vi inbrott och grova stölder. Men det gäller också för var och en att inte tydligt visa att man inte är hemma, säger Eronen.

På vems ansvar är det då att polisen löser fler brott? Är det allmänheten som genom förebyggande åtgärder ska se till att inga brott begås eller är det polisen som borde lösa dem som har begåtts?

- Det är klart att det är polisen som har ansvar för att utreda brott, men var och en kan genom sitt eget agerande minska sannolikheten för att brott begås och att brottsanmälningar görs. Det bästa vore om polisen därmed kunde satsa mer på att utreda brott och därmed höja andelen lösta brott.