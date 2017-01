Vårt missnöje syns i debatten

Vi lever i ett samhälle fyllt av debatt. Tonen är ofta hård och båda sidorna känner sig kränkta. Är det så att dåliga ekonomiska tider gör oss mer ettriga?

Vi lever i dåliga ekonomiska tider där många är arga och ännu fler är kränkta. Allt ska debatteras och tonen på nätet är ofta ganska hård. Debatterna kan handla om allt från abort och eutanasi till båtskatt och att hjälpa flyktingar i nöd.

Men varför är vi så småsura hela tiden – är det de dåliga tiderna som påverkar oss eller är det bara så samhället fungerar just nu? Vi frågar moralfilosofen Hugo Strandberg.

- Jo det kan säkert påverka, men man ska inte förenkla och tro att allt bara handlar om en sak. Historiskt sett är det så att dåliga tider gör människor mer besvikna och missnöjda med saker, och det är ju inte alls konstigt. Missnöjet kan sedan ta sig uttryck i hur man diskuterar.

Ibland är det också så att vi inte riktigt vet varför vi är missnöjda. Vi har svårt att förklara det till och med för oss själva.

- Då är det lätt att försöka hitta någon syndabock som är källan till allt ont och så är man sur över den, eller över alla som sätter sig emot ens egna åsikter.

Måste vi alltid ha en syndabock?

- Jag tror inte att det måste vara så, men det är klart att det är en del av det mänskliga livet. Vi förfaller väldigt lätt till det sättet att tänka.

Under dåliga ekonomiska tider blir frågan om ekonomisk fördelning viktig. Hugo säger att det också är ett sätt att komma åt missnöjet i ett samhälle, att försöka dela den ekonomiskt tunga bördan på ett rättvist sätt.

- Den som har det bra och kan kosta på sig att ha liberala åsikter i flyktingfrågan, kan också fundera på om det möjligen är så att jag med min ekonomiskt goda situation bidrar till en orättvisa som hos en annan människa tar sig uttryck i flyktingfientlighet?

Olika frågor hänger alltså ihop. Ekonomisk rättvisa hänger ihop med frågor om flyktingstöd och så vidare. När det gäller eutanasi och abort har ändå debatten sett likadan utan ganska länge. En diskussion som nyligen florerade här på X3M handlade om abort. Speciellt på Facebook blev en del kommentarer ganska tillspetsade, men Hugo säger att tonen ändå inte är speciellt hård i just det här sammanhanget.

- Naturligtvis finns det en hel del kommentarer som jag tycker är långt från vettiga, men tonen är inte anmärkningsvärd och man tar sammanhanget i beaktande.

Helt sjukt! Varför är ingen längre kapabel att sätta sig in i en annans livssituation och föreställa sig hur det skulle kännas om personen ifråga själv blivit gravid??? Men lätt att kritisera då man inte vet. Ingen här har lidit eller minns något som hänt i "mammas" mage. So give me a break.

― Kommentar från abortdiskussionen