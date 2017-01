Blev inbjuden på födelsedagskalas – Patrik Laine överraskade 8-årige Lucas

8-årige Lucas bjöd in Patrik Laine till sitt födelsedagskalas med ett hjärtevärmande brev. Några dagar efter festen kom den stora överraskningen, då ingen annan än Laine själv hälsade på födelsedagsbarnet.

Allt började den 25 december, då Lucas Bydaks farbror delade ett brev på Twitter. I brevet bjuder Lucas in Patrik Laine till sin kommande födelsedagsfest.

– Käre Patrik Laine. Mitt namn är Lucas och jag fyller snart 8. Jag hoppas att du firar julen med dina nära och kära. Du är min favoritspelare. Jag vill bli precis som du. Jag vill bjuda in dig till mitt hockeyfödelsedagskalas den 7 januari. Om du har tid, skriver Lucas i brevet.

Födelsedagskalaset kom och gick, men Patrik Laine dök inte upp. Föga överraskande, tycker säkert många.

Men Laine hade märkt inbjudan och bestämde sig för att överraska den nu 8-årige Lucas.

Farbror Marco lade under natten till torsdag finsk tid upp några nya bilder på brorsonen – som poserar tillsammans med sin idol.

Special delivery by a special hockey player for a special nephew! @PatrikLaine29 wasn't able to make his party but this will do 😉 #GoJetsGo pic.twitter.com/4wLAHPm1IZ — Marco (@marcopolo_1979) January 13, 2017

– Specialleverans av en speciell spelare för en speciell brorson. Patrik Laine hann inte komma på födelsedagsfesten, men jag har en känsla av att det här duger, skriver farbror Marco med blinken i ögat.

Laine hämtade en signerad Jets-skjorta, en signerad bild och lite finsk godis åt Lucas, som fick farbror Marco att bli ”väldigt avundssjuk”.

För Marco kom höjdpunkten senare på morgonen då hans egna idol, ingen annan än Teemu Selänne, hade tyckt om hans inlägg på Twitter.

Sajten Leijonat.com var först ute med nyheten i Finland.