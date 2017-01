Herola närmar sig toppformen – sexa i Val di Fiemme

Ilkka Herola stod för en ny fin insats då han slutade sexa i fredagens tävling i nordisk kombination i Val di Fiemme. Herola fanns med i en klunga på tio åkare som gjorde upp om övriga pallplaceringar efter Eric Frenzel.

Ilkka Herola börjar hitta VM-formen ordentligt. Förra helgen i Lahtis gjorde han två bra tävlingar och på fredagen slog han till med nytt säsongsbästa. Herola slutade på sjätte plats i Val di Fiemme.

Herola var 14:e man efter backmomentet och i skidmomentet fanns han hela tiden med i den stora klungan som jagade ledaren Eric Frenzel.

Åt Frenzel fanns det inget att göra den här gången och när klungan kom in på upploppet räckte Herolas spurt till en sjätte plats. Avståndet upp till tvåan Johannes Rydzek blev tre sekunder.

Eero Hirvonen åkte upp sig fyra placeringar i skidspåret och slutade på 18:e plats. Leevi Mutru tappade i sin tur några placeringar och slutade på 19:e plats.

Arttu Mäkiaho missade med minsta möjliga marginal världscuppoäng då han korsade mållinjen på 31:a plats.

Resultat:

1. Eric Frenzel GER 29.19,4

2. Johannes Rydzek GER +24,2

3. Magnus Moan NOR +25,9

4. Espen Andersen NOR +26,7

5. Magnus Krog NOR +27,1

6. Ilkka Herola FIN +27,1

7. Samuel Costa ITA +30,3

8. Akito Watabe JPN +32,7

------------------

18. Eero Hirvonen FIN +1.22,0

19. Leevi Mutru FIN +1.33,1

31. Arttu Mäkiaho FIN +3.00,4