Los Angeles får ett andra NFL-lag – nya logon blev allmänt åtlöje på sociala medier

Quarterbacken Philip Rivers (nummer 17) förespråkade San Diego. Philip Rivers ger bollen till Branden Oliver. Bild: Tanne Maury / EPA / All Over Press

Det står nu klart att San Diego Chargers kommer att flytta till Los Angeles. Lagets ägare meddelade på torsdagskvällen att man flyttar för den första gången på 56 år – och klubbens nya logotyp blev genast hånad.

Det är bekanta orsaker bakom lagets flytt. Chargers ägare lyckades inte övertala myndigheterna i San Diego att stå för en ny stadion med allmänna medel, och väljer därför att sadla om och flytta till Los Angeles.

En ny toppmodern arena ska stå klar i staden år 2019 och det är än så länge oklart var Chargers ska spela fram till dess.

Ett av alternativen är att dela på den anrika Colosseum-stadion, där Los Angeles Rams i år spelade sina hemmamatcher. Rams flyttade till Los Angeles från St. Louis innan säsongen 2016 – något som Los Angeles Kings passade på att påminna om under nattens NHL-match.

Los Angeles now leads St. Louis 2-0.



...both in this game and in professional football teams. — #LAKings (@LAKings) January 13, 2017

– Los Angeles leder 2-0. Både på isen och i NFL-lag, skrev klubbens officiella konto.

NFL-insidern Ian Rapoport avslöjade sedan den nya logotypen för laget. Typsnittet från 80-talet fick ge vika och istället står det endast vitt ”LA” mot en blå bakgrund – lite väl lika baseball-Los Angeles Dodgers, tyckte många.

The new Chargers logo be like... pic.twitter.com/uRHPukuMy3 — Athlete Advisory™ (@AthleteAdvisory) January 12, 2017

Bland dem också Tampa Bay Lightning.

*checks mentions*

*squints*

*clears throat*



for the record, us & the @dodgers are just friends https://t.co/jBoJhZlYVD — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) January 12, 2017

– Vi och Dodgers är endast kompisar, skriver Lightning.

Enligt Fox News handlar det ändå endast om ett marknadsföringstrick. NFL tenderar att vara konservativa då det gäller nya logotyper eller uniformer och hindrade bland andra Los Angeles Rams att ändra på sina uniformer efter flytten från St. Louis.

NFL plockade också bort den nya logotypen från sina egna some-kanaler, vilket talar för att Chargers utseende kommer att vara sig likt också under säsongen 2017.