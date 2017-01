Markus Granlund körde över målvakten och nätade – brorsans Minnesota totalkvaddade Montreal

Vancouver Canucks fick ge sig mot Philadelphia Flyers på straffar, trots att Markus Granlund lyckades näta två gånger. Samtidigt fick bror Mikael fira en 7-1-seger över heta Montreal Canadiens.

Det var i den andra perioden då det stod 1-1 i Philadelphia som Markus Granlund steg fram. Han lyckades sätta in en retur för Vancouver och gav bortalaget ledningen i matchen.

I mitten av samma period lyckades Granlund igen. Forwarden tog för sig och körde rakt på mål – och målvakten Michael Neuvirth. Granlund lyckades ändå forcera in pucken före han gjorde kontakt med Neuvirth och målet godkändes.

Puck into the net, Granlund into the net. pic.twitter.com/fejceb2vXX