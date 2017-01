Stora snöhögar irriterar Borgåbor - staden får lätt skulden

Kontakta Yle Östnyland under sändningstid kl. 6.30-9.00.

