Tårögd vicepresident Biden fick Presidentens frihetsmedalj

President Barack Obama överraskade i natt sin vän och vicepresident Joe Biden med att bevilja honom USA:s främsta civila hedersbetygelse Presidentens frihetsmedalj.

En överrumplad, tårögd Biden som inte var medveten om ceremonin på förhand tog emot medaljen inför tv-kameror.

- För din tro på amerikanska folket, för din kärlek till ditt land och för din livslånga gärning som kommer att räcka i generationer, konstaterade Obama då han överlämnade medaljen och omfamnade Biden.

Barack Obama höll ett långt, personligt tal där han hyllade Biden, hans hustru Jill och deras barn och barnbarn.

- Det här är extraordinär man, om du inte kan beundra Joe Biden som person, då har du problem, konstaterade Obama.

Biden som var tårögd under talet kunde inte hålla tårarna tillbaka när han fick medaljen - The Presidential Medal of Freedom with Distinction.

- Han kunde inte ha varit en mer hängiven eller effektiv partner för de framsteg som vi har nått under de gångna åtta åren, berömde Obama.

Stort ansvar



- Jag hade ingen aning, jag fick en massa beröm som jag inte har förtjänat, sade den 74-årige Biden som hade en lång karriär i senaten bakom sig innan han blev vicepresident år 2008.

Han berättade också om det stora stöd som han fick av Obama och hans familj då hans son Beau Biden överraskande insjuknade i hjärncancer och avled år 2015 46 år gammal.

Obama gav Biden stort ansvar i både inrikes- och utrikespolitiska frågor och han spelade en viktig roll i Vita husets relationer med kongressen.

Som senator var han bl.a ordförande för senatens utrikesutskott och han spelade ofta en avgörande roll i stora ekonomiska och utrikespolitiska beslut.

Biden som alltid har varit omtyckt både bland demokrater och republikaner ställde också upp i demokraternas presidentvalskamp ett par gånger men lyckades inte bli utsedd till kandidat.