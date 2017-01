Trump utlovar komplett rapport om hackerattackerna

USA:s tillträdande president Donald Trump utlovar en fullständig rapport om de påstådda ryska dataintrången under den amerikanska valkampanjen. Samtidigt gör en kinesisk ballongfabrik succé med en parodi på Trump och hans Twitter-användning.

Trump skrev en lång rad ilskna Twitter-meddelanden om det dokument som läckte ut häromdagen, där det påstås att Ryssland sitter på skadlig information om honom.

It now turns out that the phony allegations against me were put together by my political opponents and a failed spy afraid of being sued.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017

Trump beskyller "sliskiga" politiska aktörer, både demokrater och republikaner, för att tillsammans med en misslyckad spion ha svängt ihop uppgifterna, som enligt honom är helt falska. Han påpekar också att Ryssland har avvisat uppgifterna.

USA:s nuvarande underrättelsechef James Clapper ringde upp Trump på onsdag kväll och enligt Clapper uttryckte han då sin bestörtning över de läckta uppgifterna. Clapper sade också att han utgår ifrån att de inte spreds av underrättelsetjänsten.

Trump låter ändå än en gång förstå att amerikansk underrättelsetjänst kan ha läckt de här uppgifterna, trots att man varit medveten om att det inte finns några bevis för dem och det aldrig kommer att finnas det.

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017

Sedan lovar Trump alltså inom tre månader en fullständig rapport om de påstådda ryska hackerattackerna.

Kinesisk fabrik gör succé med uppblåsbar tupp som liknar Trump

Samtidigt har en ballongfabrik i Jiaxing, vid Kinas östkust, fullt upp med att försöka möta efterfrågan på sina uppblåsbara tuppar i olika storlekar. Tupparna tillverkas inför tuppens år som inleds den 28 januari.

De här fåglarna är extra efterfrågade eftersom de liknar Donald Trump. Samtidigt påminner de om nätverkstjänsten Twitters varumärke.

Twitter är ju Trumps favoritmedium.

Fem meter höga tuppar i fabriken i Jiaxing. De liknar Donald Trump också vad gäller hans typiska gester med händerna. Den åtta meter höga versionen kostar ungefär 400 euro. En kinesisk fabrik i Jiaxing har tillverkat fem meter höga uppblåsbara tuppar som liknar Donald Trump och också vad gäller hans typiska gester med händerna. Tupparna tillverkas inför tuppens år, som inleds den 28 januari. Bild: EPA/ZHU JUN

Tupparna har designats av amerikanen Casey Latiolais. Latiolais påpekar att Trump och tuppar också har det gemensamt att de brukar "kvittra" vid soluppgång och solnedgång.

Donald Trump har för vana att publicera sig på Twitter tidigt på morgonen och sent på natten.