Alla tiders bästa avslutar karriären: ”Som kvinna måste du ha ett liv också efter hockeyn”

Hayley Wickenheiser lägger ner den aktiva karriären. Damishockeyns kanske största ikon genom tiderna tackar hemlandet Kanada – och får svar av premiärministern.

Den fyrfaldiga olympiska mästaren Hayley Wickenheiser avslutar en lång och framgångsrik karriär som ishockeyspelare.

Den 38-åriga kanadensaren, som allmänt betraktas som damhockeyns allra största namn någonsin, meddelade om sitt beslut på Twitter.

– Kära Kanada. Det har varit den största äran i mitt liv att få spela för er. Dags att hänga upp dem (skridskorna). Tack, skriver Wickenheiser.

Dear Canada. It has been the great honour of my life to play for you. Time to hang em up!! Thank you! #grateful #graduationday #canada pic.twitter.com/qzEo6sTgP2