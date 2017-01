#Vantaa'lla #Hiekkaharju'ssa henkilöauton ja linja-auton nokkakolari, alustavan tiedon mukaan 3 vakavasti loukkaantunutta. Hlöauton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. #iupoliisi #polis #police #rattijuopumus #rattfylleri #dui #vantaankenttis

A photo posted by Itä-Uudenmaan poliisi (@iupoliisi) on Jan 14, 2017 at 11:31am PST