Första NHL-matchen på nio månader – kolugn Korpisalo glänste i comebacken

Knappt 20 minuter före nedsläpp fick Joonas Korpisalo höra att han vaktar målet när Columbus Blue Jackets gästade Tampa Bay Lightning i NHL. Men Korpisalo darrade inte, utan bjöd på en bländande insats.

Columbus Blue Jackets har hört till hela ligans bästa lag denna säsong och Sergej Bobrovskij till de bästa målvakterna.

I natt började ryssen känna sig krasslig kort före matchstart och med mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp fick reserven Joonas Korpisalo höra att han istället får ställa sig mellan stolparna.

Columbus vände

Korpisalo, 22, som hade gjort sin senaste NHL-match för över nio månader sedan, klev in – och hörde till matchens bästa spelare.

Tampa Bay pepprade Korpisalo med skott i den första perioden, men endast ett av 19 försök fann fram, då Jonathan Drouin framspelad av Valtteri Filppula satte 1-0.

Efter det jämnade spelet ut sig och sakta men säkert tog Columbus över. Josh Anderson kvitterade i mittakten och i den tredje perioden satte först Nick Foligno in 1-2 i powerplay och sedan Boone Jenner 1-3 i tom bur.

"Han var utomordentlig"

Korpisalo kapitulerade inte efter fler gånger och bokfördes till slut för 31 räddningar. Han valdes till matchens näst bästa spelare och fick beröm av tränaren John Tortorella efteråt.

– Vad ska jag säga om ”Korpi”? Han stiger in och är helt kolugn. Han var utomordentlig i den första perioden och gav oss en chans till seger, säger Tortorella på Columbus webbplats.

– Jag sa till mig själv att gå ut och njut, ha roligt, säger Korpisalo själv till Yle Urheilu. Jag tror man får det bästa resultatet den vägen.

Snabbt varm i kläderna

Korpisalo, som var skadad i början av säsongen, har spelat tolv matcher i AHL i vinter och stod för en fantastisk comeback till NHL-rinkarna.

Han medger att öppningsceremonin, där Martin St. Louis fick sin tröja hissad upp i taket inledningsvis lyfte hemmalaget och paralyserade gästerna.

– Man märkte det i den första perioden, vi var inte speciellt bra. För mig var det däremot jättebra att få många skott och därigenom bli varm i kläderna, säger Korpisalo.

Columbus har samlat mest poäng i hela NHL, en pinne mer än Washington Capitals som i natt utklassade ett annat toppgäng Chicago Blackhawks med 6–0 – lagets åttonde raka seger.

Resultat:

Tampa Bay - Columbus 1-3

TBL: Valtteri Filppula 0+1

CBJ: Joonas Korpisalo 31/32 räddningar

New York Rangers - Toronto 2-4

Washington - Chicago 6-0

Carolina - Buffalo 5-2

Florida - New York Islanders 2-5

Arizona - Winnipeg 4-3

Calgary - New Jersey 1-2