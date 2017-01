Ingen Costa – då körde Chelsea över mästarna

Skadad? På väg till de kinesiska miljonerna? Anledningen till Diego Costas frånvaro var oklar. Under tiden rätade Chelsea ut frågetecken när laget krossade Leicester.

Det var med ett dygn till avspark i ligamatchen mellan Chelsea och Leicester som Sky Sports rapporterade om att relationen mellan Diego Costa och Antonio Conte är frostig.

Anledningen till bråket uppgavs, enligt uppgifter till Sky, vara att Costa har fått ett väldigt luckrativt erbjudande från Kina. Det skrivs i England att Chelsea-ägaren Roman Abramovitj inte är villig att sälja lagets skyttekung.

När Chelsea kom till lördagens bortafajt mot Leicester saknades ändå Costa. I en tv-intervju inför avspark sa Conte att anledningen är den ryggskada som anfallaren dras med.

– Han slutade träna med oss på tisdag på grund av ryggont, sa Chelsea-tränaren kort.

Utöver problemen med Costa hade Chelsea också en förlust att komma över. Senast laget spelade ligafotboll blev det första förlusten mot Tottenham efter tretton raka segrar.

Tidigare på lördagen hade dessutom både Spurs och Arsenal knappat in efter säkra segrar. Chelsea svarade med att strunta i både Costas frånvaro och konkurrenternas insatser.

Chelsea gick ut mot förra säsongens mästare och klädde av dem direkt. Det tog bara sex minuter innan Marcos Alonso placerade in 1–0 bakom Kasper Schmeichel.

Samme Alonso fortsatte målskyttet i början av den andra halvleken och Pedro spikade slutsiffrorna 3–0 med tjugo minuter kvar.

– En väldigt professionell och stabil insats. Det handlade om att studsa tillbaka efter förlusten mot Tottenham, säger mittbacken Gary Cahill i en tv-intervju.

52 - Chelsea have already picked up more points in the PL this season (52) than they managed in the whole of 2015/16 (50). Rejuvenation.