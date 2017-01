Nykarlebybo vann racinglopp i Dubai

Rory Penttinen vann sin klass i 24-timmarsloppet Dubai24, som avslutades vid middagstid på lördagen. Det var det här vi kom hit för att göra, säger Penttinen.

Loppet pågår i 24 timmar och Penttinen körde i SPX-klassen tillsammans med fyra andra förare i det italienska teamet GDL Racing Middle East.

Förarna turas om att köra lagets bil, som var en Lamborghini Huracan Super Trofeo som kan nå 280 km/h på raksträckorna. Penttinen säger att allt gick som planerat.

- Det är ganska fantastiskt att du ligger och pressar en bil i 24 timmar i sträck till gränsen och den håller ihop.

50 grader inne i bilen

Penttinen körde två timmar i taget, i så kallade stinter, och trots att de är flera förare så blir det tungt att köra flera såna stinter under ett helt dygns tid.

- Det blir jättevarmt inne i bilen, jag gissar cirka 50 grader. Du måste ha en bra grundkondition, säger Penttinen om vad som krävs.

Spännande på slutet

Penttinen berättar att de snabbt kom in i ledningen i början av loppet och när han skulle köra sista stinten så hade de en nästan två varvs ledning. Men inför sista tankningen innan målgången så var det kö vid tankstationen, så under tiden han köade tappade han försprånget.

- Då jag kom ut på banan igen så hade jag bara en halv minuts ledning, så det blev lite spännande på slutet. Men teamet sa åt mig "you need to push, you can't relax, you need to push", så utan att ta större risker bevakade jag avståndet till de som låg bakom och lyckades hålla ledningen till slutet, berätter Penttinen.

I framtiden hoppas Penttinen få köra flera race, men säger att det är svårt eftersom det är en materialsport som kostar mycket pengar. Drömmen är Le Mans 24-timmarstävlingen.

- Dit är det svårt att slippa, men man får ju drömma, säger Penttinen och hoppas att lördagens vinst är en bit på vägen.