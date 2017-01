Obamas karriärmöjligheter efter Vita Huset

USA:s president Barack Obamas åtta år i Vita Huset tar slut den 20 januari och spekulationerna vad han kommer att göra efter ämbetet går på högvarv.

I veckan höll USA:s president Barack Obama sitt avskedstal inför tusentals människor i hemstaden Chicago. Ett tal som innehöll lika delar tacksamhet, reflektioner och optimism. Och så visade han också sin känsliga sida då han rördes till tårar när han tackade frun Michelle och döttrarna för allt de gjort.

Talet var en succé bland de närvarande och publiken hördes skandera under talet gång ”fyra år till, fyra år till”

Men den tiden är förbi nu för Obama. Två ämbetsperioder i rad och inget mera, så stipulerar lagen. Åtta år är avverkade och nu gäller det att blicka framåt.

Men att gå från världsmaktens absoluta kärna till ett någorlunda alldagligt och civilt liv kan medföra en form av PPTSD - postpresidentiell traumatisk stress syndrom.

Eller som USA:s sjätte president John Quincy Adams sade under 1800-talet: ”Det finns inget mer patetiskt i livet än en tidigare president”

Men vad ska Obama göra efter presidentämbetet? Spekulationsmaskineriet rullar på för fulla muggar och Obama har själv gett en fingervisning om vad som komma skall. Både seriöst och i mera skämtsam ton. Här bör vi också påminna oss om att Obama just nu är omåttligt populär vilket gör att han är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Om vi börjar med de seriösa alternativen.

My Brothers Keeper Alliance står Obama varmt om hjärtat. Det är en organisation som hjälper fattiga mörkhyade amerikanska ungdomar att slå sig fram i samhället. Presidenten har själv varit en av initiativtagarna till organisationen och har sagt att han och Michelle kommer att vara nära kopplade till MBK under resten av livet.

Obama har också skrivit två böcker, båda var internationella bästsäljare och oddsen för att han skriver en tredje bok om de åtta åren i Vita huset anses vara låga. Både Clinton och Bush den yngre skrev om sin tid i vid makten och fick flera miljoner dollar för besväret.

Det finns heller inget krav på att tidigare presidenter bör skaffa ett ”riktigt jobb” efter ämbetstiden. Enligt lagen Former Presidents Act garanteras Obama en pension på ungefär 200 000 dollar om året för resten av livet. En pension som också inkluderar hälsovård och personlig säkerhet dygnet runt.

Rykten gör också gällande att Obama möjligtvis satsar på en digital mediekarriär. Spekulationerna fick fart efter att Obama träffade Facebooks grundare Mark Zuckerberg för att diskutera möjligheten att starta ett eget företag. Obama har under sitt ämbete lyckats otroligt bra med att skapa engagemang via sociala medier och hans twitterkonto är det fjärde största kontot i världen vad gäller antalet följare.

Till skillnad från Bush den yngre som hållit sig väl undanskymd det politiska strålkastarljuset har Obama meddelat att han fortsätter göra sin röst hörd också efter ämbetstiden. I intervjuer har han sagt att ifall Donald Trump ”hotar de fundamentala grundpelarna demokratin vilar på” kommer han stå vid sidlinjen och protestera högljutt.

Det som talar för att Obama fortsätter med politiken är det faktum att han stannar kvar i Washington och inte genast tar flyttlasset hem till Chicago. De flesta presidenter i modern tid har flytt staden och politiken efter att ämbetsperioden är över.

Och så över till de mera skämtsamma.

Under sina åtta år i Vita Huset har också Obama släppt flera mycket populära spellistor på musikstreamingtjänsten Spotify. Bland andra en sommar-, jul-, och en träningsspellista. I början av januari sade han också skämtsamt till musiktidningen NME att han väntar på ett arbetserbjudande från Spotify.

Spotify-grundaren Daniel Ek svarade presidenten via Twitter att företaget faktiskt har en arbetsannons ute nu på sina webbsidor där de söker efter en spellisteansvarig – President of Playlists.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO

— Daniel Ek (@eldsjal) January 9, 2017