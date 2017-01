Puljujärvi med om mycket: Plexiglaset sönder, läcker framspelning

Bild: All Over Press

Jesse Puljujärvi, här i Edmonton Oilers i NHL, har gjort väl ifrån sig i AHL. Jesse Puljujärvi, Edmonton Oilers, november 2016. Bild: All Over Press

Jesse Puljujärvi har tecknat sig i poängprotokollet i båda matcherna sedan flytten ner till AHL.

Edmonton Oilers beslut att skicka ner Puljujärvi till farmarlaget Bakersfield Condors verkar just nu bära önskad frukt.

Lagets yngsta spelare fick genast chansen i förstakedjan och passade fram till ett mål, och upprepade saldot i den andra dusten mot Stockton Heat i natt.

Nattens framspelning var snygg. Puljujärvi skrann in från kanten framför motståndarburen, stannade upp och väntade in Joey LaLeggia som slog in 18-åringens smörpassning.

Se målet här:



Condors vann kampen med 5-2. Matchens bästa spelare var svensken Anton Lander som noterades för poängen 3+1.

Plexiglaset sönder

Puljujärvi var även med om en annan uppseendeväckande situation. I den första perioden tacklades han av Stocktons storväxta Hunter Smith vid sargen.

Plexiglaset gick i bitar men Puljujärvi klarade sig oskadd och spelade vidare.

So the glass in Bakersfield wasn’t ready for @BigRigSmith… pic.twitter.com/pXeP0stXUP — Stockton Heat (@AHLHeat) January 14, 2017