Sébastien Boudet sjunger surdegsbrödets lov

Ruisleipä on äänestyksissä valittu suomalaisimmaksi elintarvikkeeksi. Se on se, mitä ulkomaille muuttaneet eniten Suomesta kaipaavat. Vaikka ruista on viljelty Suomessa rautakaudelta alkaen, se on kuitenkin nuorin meidän leipäviljoistamme. Ja vaikka ruis on nykyään suomalaisuuden symboli, se on maahanmuuttaja, jonka juuret löytyvät kovin kaukaa täältä.

