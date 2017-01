UMK 2017 närmar sig - har du koll på bidragen?

Eurovisionsåret 2017 får en riktig rivstart för den finländska publiken. Redan den 28 januari avgörs Tävlingen för ny musik UMK 2017.

Det blir inga semifinaler i år, bara en direktsänd tävlingskväll från Metro Arenan i Esbo. Det här innebär också att antalet tävlingsbidrag är betydligt färre i år, tio bidrag tävlar om att få representera Finland i Eurovision Song Contest i Kiev, Ukraina i maj.

Eva Frantz och Johan Lindroos kommer att referera UMK på svenska. Här kan du läsa vad de tror om bidragens chanser!

Skriven av: Arto Ruotsala, Milos Rosas, Aatu Mällinen

Gymnasieeleven Alva från Bennäs är årets yngsta deltagare. Alva har sysslat en hel del med dans och musik under uppväxten, i UMK hamnade hon för att producenten Arto Ruotsala råkade se ett klipp hon lagt ut på youtube och undrade om hon ville göra ett försök med hans låt. Alvas talang, sprudlande energi och karisma har gjort att många gärna jämför henne med Krista Siegfrids.



Johan: Den här låten är riktigt bra! Fast jag har hört den massvis av gånger blir jag inte trött på den och det ska bli oerhört spännande att se hur Alva klarar sig på scenen. Jag drar nu lite hemåt som finlandssvensk, men det här är en av mina solklara favoriter.



Eva: Det här låter internationellt och proffsigt, man hör att Zara Larsson och Astrid S är artister som Alva ser upp till. Jag tror att den här kan gå hem hos den internationella juryn, och det kan leda den hur långt som helst.



Emma: Circle of light

Skriven av: Jonas Olsson, Heidi Maria Paalanen, Aku Rannila, Saara Törmä

Emma kommer från Karleby men jobbar för tillfället som musiklärare i Stockholm. Hon vill gärna göra musik som man kan dansa till, men som också innehåller jordnära akustiska element. Emma har ägnat sig en hel del åt teater och musikaler och älskar att stå på scenen.

Eva: Circle of light har tagits emot med öppna armar av eurovisionsfansen och den skulle säkert klara sig bra också i Kiev. Utmaningen för Emma är att profilera sig mot till exempel danska Emmelie de Forest och isländska Greta Salome som gjort liknande grejer i Eurovisionen, då blir risken att publiken tycker sig ha sett detta förr.

Johan: Också på Youtube och Spotify har Circle of light fått höga visningssiffror, så den verkar redan ha nått en internationell publik. Bra melodi, den är lätt att ta till sig och skulle sitta jättebra i Eurovisionen.



Günther & D'Sanz: Love Yourself

Skriven a Mats Söderlund, Amir Aly, Tomas Cederholm, Robin Abrahamsson, Niklas Nylund

Günther är en gammal bekant: en tidigare fotomodell som slog igenom i början av 2000-talet då han iförde sig lösmustach och stönade ihop danslåtarna Ding dong song och Teeny Weeny String Bikini. Svenska Günther (eller Mats Söderlund som han heter på riktigt) gjorde ett försök i Melodifestivalen 2006 men tog sig inte till final. Spanskbördige Daniel Sanz är i sin tur bekant från Finlands The Voice.

Eva: Där här är catchy så tusan, stark refräng och tonartsbyte på slutet. Frågan är huruvuida den handlar om onani eller icke, det diskuteras friskt på nätet. Men jag har saknat roliga bidrag i Eurovisionen de senaste åren så jag är glad över att Günther och Daniel är med!

Johan: Det här kan vara låten som överraskar genom att inte alls placera sig så högt som man tänkt sig. Den har ju legat ute ett tag redan men inte synts till på några hitlistor fast man kanske hade tänkt sig att den skulle vara en skräll. Den är rolig och fastnar genast, men frågan är hur långt det räcker?



My First Band: Paradise

Skriven av: Antti Koivula, Heikki Puhakainen, Heikki Kytölä, Juho Vehmanen, Mikko Virta, Jurek Reunamäki

Killarna i My First Band har spelat ihop längre än bandnamnet låter påskina, ända sedan 1998. Några av medlemmarna har också spelat med PMMP och My First Band har fått en beundrarskara i Tyskland då de värmt upp för Sunrise Avenue. De har flera gånger blivit ombedda att delta i UMK, men det var först nu de kom till skott.

Johan: Skulle man ge låten till Maroon 5 skulle den bli väldigt bra, men för mig känns den lite blek.

Eva: Har problem med texten. Vaddå "Kyssa ditt paradis tills du blir paralyserad" Uj! Inte en av mina favoriter, fast det låter proffsigt och modernt.



Norma John: Blackbird

Skriven av: Lasse Piirainen, Leena Tirronen



Norma John består av Leena Tirronen och Lasse Piirainen som började göra musik ihop redan under skoltiden. De säger sig förenas av att vara musikaliska själsfränder och ha samma besynnerliga humor. Musikstilarna har varierat en hel del under åren, och bidraget blev en själfull ballad.

Johan: Det här är den enda renodlade balladen i år, vilket kan vara en fördel för Norma John. Låten är vacker, skulle sitta perfekt under sluttexterna i en film. Den kanske kräver några genomlyssningar men den kan å andra sidan kännas som ett skönt avbrott bland alla up tempo-låtar i årets UMK.

Eva: Jag blev golvad första gången jag hörde Blackbird och det här är klart en av mina favoriter. Frågan är ändå om Eurovisionen är rätt forum för en sådan här låt, det tar en stund innan den kommer igång och det kan vara utmanande för den rastlösa Eurovisionspubliken.



Club La Persé: My Little World

Skriven av: Princess Julia, Luke Howard, Jaakko Salovaara

Tävlingens högsta klackar, största frisyrer och mest uppseendeväckande smink kommer utan tvekan klubbanarkistkollektivet Club la Persé att bjuda på. Gänget brinner för undergroundmusik, mode, konst och lek med könsroller och utlovar extravagans och galenskap på scenen.

Eva: Det här gänget måste man både höra och se för att fatta det hela, de ser fantatiska ut och det ska bli otrolig spännande att se vad de hittar på på scenen. Deras sångröster är däremot inte så mycket att hänga i julgranen. Men jag är så glad att de är med, för just ett sådant här färgstarkt gäng behövs på UMK-scenen!

Johan: Låten är proffsigt gjort och innehåller potential för att göra någoting stort och galet. Men den håller inte riktigt hela vägen och jag tror inte att de kommer att hinna övertyga publiken vid en första genomlyssing.



Lauri Yrjölä: Helppo elämä

Skriven av: Lauri Yrjölä

Lauri Yrjölä är den rutinerade musikern som nu tar steget ut i rampljuset som soloartist. Bland annat har han spelat bakom Isac Elliot. Detta är tävlingens enda bidrag på finska och språket kommer Lauri att hålla fast vid också om det blir en resa till Kiev för hans del. Han anser att han sjunger mera från hjärtat när han sjunger på sitt modersmål.

Eva: Det här påminner mig om Lettlands låt från ifjol,Heartbeat med artisten Justs. Jag är nyfiken på hur Lauri ska klara sig på scenen nu när han själv är stjärnan. Men jag tendearar glömma bort den här lite grann, han får kämpa lite för att inte försvinna i mängden.

Johan: Jag påminns i min tur om Adam Lamberts Ghost Town och Måns Zelerlöws Heroes när jag hör denna. Lauri är än så länge okänd för den stora publiken så det blir en viss uppförskbacke för honom. Men vi ska nog inte räkna ut honom helt, för många verkar verkligen gilla den här låten!





Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies: Caveman

Skriven av: Baldauf, Martimo, Salomaa, Kumpulainen, Vettenranta, Bachér, Schönberg

Gitarristen och sångaren Knucklebone Oscar har en lång erfarenhet av blues och gammaldags gitarrock. I UMK deltar han tillsammans med The Shangri la Rubies, två damer som hör till eliten inom finländsk burlesk och också driver en egen burleskskola. De lovar bjuda på en hejdlös show med fullt ös och vintagelement.

Eva: Det är ju lite kul, det här! Det händer en massa i låten, rent av lite för mycket. Men jag har stora förväntningar på scenshowen, detta är ett rutinerat gäng underhållare.



Johan: Jag har hört att Knucklebone Oscars egna fans är lite tveksamma till den här låten och att det stuff han vanligtvis gör är av en helt annan klass. Frågan är också hur väl den gör sig i en stor Eurovisionsarena, på en liten skitig rockklubb för 100 personer skulle detta fungera hur bra som helst.

Anni Saikku: Reach Out For The Sun

Skriven av: Mia Kemppainen, Perttu Kurttila

Anni Saikku deltog i The Voice för några år sedan och har flera gånger funderat på att göra ett försök i UMK också. Men det var när Mia Lemppainen (känd från LCMDF) tog kontakt och undrade om Anni kunde tänka sig att sjunge en låt Mia skrivit som det hela blev av.

Johan: Den låter eurovisionsaktig, melodislingorna fungerar. Ändå saknar den någonting som skulle göra den intressantare, ett litet "oomph" mot slutet. Men det finns massvis av potential här!

Eva: Annis röst är härlig och soundet fungerar. I början låter det toppen, man bygger upp för att någonting storslaget ska hända, men så blir det mest repetition. Håller med om att den skulle behöva någonting extra för att bli perfekt.

Zühlke: Perfect Villain

Skriven av: Nalle Ahlstedt, Christian Ingebrigtsen, Silje Nymoen

Catharina Zühlke tog sig rätt långt i Idols 2013 och fick efter det skivkontrakt. Debutskivan bestod av popmusik framförd på finska, men i och med UMK vill Zühlke satsa på ett urbant och internationellt sound och då är språket engelska.

Eva: I den här låten får texten projektet att slå slint för mig, jag älskar sångerskans röst, jag gillar låten och soundet men texten är så larvig att jag kommer av mig. Dessutom är väl X-men ett varumärke? Sådana får inte ingå i Eurovisionslåtar.

Johan: Den har någon sorts öststatstämpel över sig i mina öron, låter som någonting exempelvis Rumänien skulle skicka till Eurovisionen. Den är helt okej, men någonting saknar jag ändå! Sticker den ut så mycket att man ger den sin röst under tävlingen? Det får vi väl se!