Cirkusen Ringling Brothers läggs ner

Cirkusföreställning i New York i mars 2016.

Den amerikanska cirkusen Ringling Brothers lägger ned verksamheten efter mera än hundra år, meddelar företaget på sin webbplats.

Biljettförsäljningen har minskat redan tidigare och efter att bolaget avstod från cirkuselefanter har försäljningen minskat ännu mer dramatiskt, uppger Kenneth Feld som är koncernchef för Feld Entertainment som äger cirkusen.

Akrobater under en föreställning i New York 2016

Verksamheten är enligt Feld ohållbar eftersom kostnaderna dessutom är höga. De sista föreställningarna hålls i delstaterna Rhode Island och New York i maj i år.

Cirkusens sista föreställning där elefanter medverkade hölls i maj i fjol. De 13 elefanterna tillbringar sina återstående år på företagets 80 hektar stora reservat i Florida.

Demonstrant under en Ringling Brothers parad i Washngton 2007.

Ringling Brothers kritiserades av djurrättsaktivister för användningen av elefanter och 2011 betalade bolaget 270 000 i böter till jordbruksministeriet för påstådda djurskyddsbrott.