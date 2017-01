Eero Hirvonen nosade på pallen – Herola femte snabbast i spåret

Knappa sex sekunder skiljde Eero Hirvonen från en prispallsplacering i Val di Fiemmes världscuptävling i nordisk kombination i dag.

Dagens vinnare var bekant. Världscupledaren Eric Frenzel ledde efter backen och tyskens seger var aldrig hotad.

Bakom honom gick dock kampen om de övriga podieplatserna hård.

Akito Watabe från Japan och Mario Seidl från Österrike blev under den sista kilometern uppåkta av en handfull åkare – däribland Finlands Eero Hirvonen.

Johannes Rydzek var starkast på upploppet och säkrade Tysklands dubbelseger, och därefter gled Watabe in som tvåa.

Herola tolva

Hirvonen, som gav sig ut som tia, hängde inte med på slutet och korsade mållinjen som sjunde man, 5,8 sekunder bakom trean Watabe.

20-åringen stod ändå för en god prestation i spåret och brädade bland annat tysken Björn Kircheisen och Norges Magnus Krog i skidtid.

Ilkka Herola klättrade elva placeringar i skidmomentet och slutade tolva. Även Leevi Mutru knep världscuppoäng tack vare sin 24:e plats, medan Arttu Mäkiaho var 37:a.

Herola var femte snabbast i skidtid bakom Mikko Kokslien, Bryan Fletcher, Paul Gerstgraser och Francois Braud. Hirvonen var tolfte kvickast.

Resultat:

1. Eric Frenzel GER 27.21,7

2. Johannes Rydzek GER +30,2

3. Akito Watabe JPN +31,2

4. Jörgen Gråbak NOR +33,0

5. Fabian Riessle GER +33,7

6. Mario Seidl AUT +34,1

7. Eero Hirvonen FIN +37,0

8. Björn Kircheisen GER +40,4

9. Mikko Kokslien NOR +48,5

10. Magnus Krog NOR +49,9

---------------------------------------

12. Ilkka Herola FIN +56,0

24. Leevi Mutru FIN +1.47,2

37. Arttu Mäkiaho FIN +3.41,6