Företagare i Raseborg vill ha kvar Simola

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola fick sig en rejäl överraskning här om dagen. Över 20 företagare mötte Simola i stadshuset för att be honom stanna kvar i Raseborg. Simola har inga planer på att ge upp Salo, men kanske han vaknar med andra tankar någon morgon.

Det var Eero Hettula, vd för Västra Nylands handelskammare, som tog initiativ till att uppvakta Raseborgs stadsdirektör Tom Simola.

Hettula berättar att det var nyheten om att Simola är en av dem som söker jobbet som stadsdirektör i Salo som fick honom att reagera.

- Jag tänkte att näringslivet måste visa att det finns de som stöder honom och det arbete han gör för Raseborg.

Det ska bli svårare att byta jobb

Eero Hettula fick företagarna i Raseborg med sig på kort varsel. Västra Nylands handelskammare bokade in en tid med Tom Simola i det gamla stadshuset vid Rådhustorget i Ekenäs tidigt på onsdag morgon den 11 januari.

Drygt 20 företagare vällde in hos Simola, som blev mycket överraskad eftersom han bara väntade sig Västra Nylands handelskammare.

På plats fanns bland andra representanter för banker och företagen SBA Interior, IDO Badrum, Finnbolt och Clean Kalle. Också köpmän deltog i träffen.

Eero Hettula förklarar att tanken med uppvaktningen var att det ska bli svårare för Simola att flytta från Raseborg.

- Jag tror att vi lyckades, säger Hettula med ett skratt.

Drar inte tillbaka ansökan

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola säger att han blev överraskad och att uppvaktningen värmde honom.

Även en del av stadens personal och invånare har bett honom att stanna kvar på sin post. Simola säger att det här har fått honom att fundera på sin situation.

Det betyder inte att han har dragit tillbaka sin ansökan. Och det funderar han inte heller på.

- Jag fortsätter processen i Salo eftersom jag tycker att det är min skyldighet. Det skulle se märkligt ut om jag var med och sedan drog mig ur.

Tom Simola konstaterar det var tungt att fatta beslutet att skicka in jobbansökan till Salo.

- Jag försöker vara med till slutet. Det är möjligt att jag stannar i Raseborg för det finns inget som säger att det är jag som blir vald till jobbet i Salo.

Företagarna gillar att staden sätts i skick

Företagarna vill att Simola stannar kvar i Raseborg eftersom de upplever att han lyssnar på dem. Eero Hettula är glad över att företagarna fått diskutera med stadsdirektören.

- Vi har fått säga vad vi tycker att näringslivet har för behov. Han lyssnar och försöker sitt bästa så att företagen får bra resultat.

Sune Järvinen, vd för Karis lastbilscentral, var en av dem som uppvaktade Simola. Järvinen tycker att det viktigaste som Simola gjort för Raseborg är att få stadens interna organisation i skick.

Dessutom lyssnar stadsdirektören på företagarna, säger han.

- Simola besökte de största företagen då han tillträdde som stadsdirektör och vi fick berätta om våra problem. Det har aldrig hänt förut.

Företagarna är också nöjda med att Simola håller på att reda upp stadens ekonomi genom projektet Raseborg 2020.

Allt hänger inte på Simola, men ...

Är Raseborgs framtid verkligen beroende av att Tom Simola är stadsdirektör?

- Nej, svarar Hettula och Järvinen.

Eero Hettula är rädd för att den process som startats för att få ekonomin i skick avbryts eller fördröjs tills Raseborg har en ny stadsdirektör.

- En så stor organisation som en stad är inte beroende av en person, men denna kan vara en nyckelperson så som stadsdirektör.

Någon annan kan säkert fortsätta arbetet med att städa upp i Raseborgs ekonomi, medger Sune Järvinen, men det uppstår ett tomrum innan staden har en ny stadsdirektör.

- Det skulle vara bäst att fortsätta på den linje som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattat beslut om.

"Jag tror inte att vi kan påverka Simola"

Uppvaktningar är inget nytt, men har de någon betydelse?

Det hoppas i alla fall Hettula och Järvinen.

- Om jag ska vara riktigt ärlig, så tror jag inte att vi företagare kan påverka Simolas beslut, säger Järvinen, men vi kan som företagare göra det svårare för honom att lämna staden.

Tom Simola anser att man inte kan tycka att uppvaktningar inte hjälper. Sådana tillställningar får en att börja fundera, säger han.

- Valet sker i februari och man vet ju inte vad som händer under processens gång. Kanske jag vaknar en morgon och tänker att det ändå är viktigare att vara med och utveckla Raseborg. Men just nu bedömer jag att jag är med till slutet eftersom jag gett mig in i leken.