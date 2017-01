Kasperi Kapanen åkte på smäll – lång vila väntar?

Kasperi Kapanen fina säsong i Toronto Marlies i AHL kan ha fått ett abrupt slut. Kapanen tvingades utgå på grund av skada under Marlies match mot Syracuse Crunch.

Kapanen tacklades hårt av Jake Dotchin och han haltade omedelbart av planen.

Se video på situationen:



Update: Minutes later, Jake Dotchin has injured Kasperi Kapanen with a hit behind the Syracuse net. pic.twitter.com/DTghKAC31r