Mamma Tuija bakom Patrik Laines vackra gest – ”Uppskattar det verkligen”

Patrik Laines oväntade besök hos födelsedagsbarnet Lucas, 8, fortsätter väcka beundran. Nu berättar Lucas mamma till CBS att det var Patriks mamma Tuija som låg bakom besöket.

Gesten var lika fin som oväntad.

Winnipegpojken Lucas Bydak skrev ett brev till sin favoritspelare Patrik Laine och bjöd in honom till sitt födelsedagskalas med ishockeytema.

Brevet skickades inte iväg utan mamma Nicole Berube hängde istället upp det på kylskåpsdörren. Lucas farbror Marco såg det och publicerade inbjudan på Twitter.

Ett par veckor senare hälsade Patrik Laine på hos Lucas och gav honom bland annat en signerad Winnipeg Jets-skjorta som födelsedagspresent.

Storyn spred sig som en löpeld inte minst i Finland – och nu har även kanadensiska CBS News besökt Lucas och mamma Nicole.

Där berättar Nicole att det var Patriks mamma Tuija Laine som hade fått syn på brevet och skickat mejl till familjen där hon skrev att Laine ville sända en gåva per post.

Men det kom igen post – istället dök Patrik och Tuija upp.

Special delivery by a special hockey player for a special nephew! @PatrikLaine29 wasn't able to make his party but this will do 😉 #GoJetsGo pic.twitter.com/4wLAHPm1IZ